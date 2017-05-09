Зинедин Зидан: "Реал" сделает все ради победы над "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что его команда продолжит играть в привычный для себя футбол. Также он уверен, что проблем с мотивацией завтра не будет, несмотря на победу в первой встрече (3:0).

- Будем играть как обычно, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - Выйдем на поле и будем думать о победе. Ради нее мы сделаем все возможное. Посмотрим, как у нас получится. Но результат первого матча не повлияет на философию нашей игры. Мы собираемся приложить все усилия для победы. Последние восемь месяцев игроки демонстрируют высочайший профессионализм, но это нормально для футбола. Мы проводим матчи каждые три дня, и это шанс продемонстрировать, чего стоит наша работа. Завтра нас ждет еще одна игра, и необходимо проявить себя с лучшей стороны. А потом в воскресенье, а потом в следующем матче.

Для меня и моих подопечных завтра значение будет иметь только одна вещь. "Атлетико" постарается помешать нам сыграть в своем стиле. В этом заключается их игра. Нам же нужно продолжать действовать так, как и раньше. Этот подход помог добраться до полуфинала. Ничего не изменится. Идея та же - выложиться по максимуму. С первой минуты матча эта мысль должна быть в наших головах. Конечно, можно пытаться не обращать внимание на историю клуба. Но она, напротив, помогает нам готовиться к большим свершениям. Команда и болельщики знают, насколько это большой клуб, и мы должны соответствовать. Завтра у нас будет еще одна возможность это продемонстрировать. Сделаем все что в наших силах, чтобы пробиться в финал.

Что бы ни случилось, ты должен демонстрировать свои сильные качества. Да, мы дважды обыгрывали "Атлетико" в финалах, но это в прошлом. Завтра нас ждет совершенно другой матч. У них свои козыри, у нас - свои. Что надо постараться сделать - так это показать свои сильные качества. Мы не можем позволить себе почивать на лаврах.

Мы все находимся в одной лодке, и болельщики вместе с нами. Конец сезона насыщен важными матчами. Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Клубу нравится попадать в такие ситуации. Каждый поединок становится финалом, и завтрашний матч не является исключением. Осталось еще три игры в примере, но мы сейчас думаем только о завтрашней встрече. Это самое важное для нас в данный момент. Необходимо продолжать то, что мы делаем весь сезон. Отдаваться на поле без остатка и ни о чем больше не думать. С мотивацией проблем не будет. В футболе ничего нельзя знать заранее, но для выхода в финал надо провести идеальный матч. Собираемся играть в свой футбол - ничего больше мы не можем.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится завтра, 10 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.