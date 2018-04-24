Зинедин Зидан: "Реал" не наложит в штаны от страха на "Альянц-Арене"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед первым полуфиналом Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что его команда не боится играть в больших матчах. По словам Зидана, завтра его команда выйдет на поле "Альянц-Арены" готовой на 150 процентов.

– Мы не наложим в штаны от страха, этого не будет. Нам нравятся такие матчи, и мы готовы провести великую игру, – цитирует Marca Зидана. – У меня нет сомнений, что завтра мои игроки выложатся на 150 процентов.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.