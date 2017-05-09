Зинедин Зидан: "Реал" хочет вновь обыграть "Атлетико", и результат первой встречи не меняет наших планов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" подчеркнул, что команда вновь хочет победить. Первая встреча мадридских клубов на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– Мы постараемся забить на чужом поле и выиграть, – цитирует Marca Зидана. – Результат первого матча не меняет наших планов. Мы должны отдать игре все силы. "Атлетико" постарается сделать все возможное, но "Реал" продолжит идти по той же дороге, по которой пришел сюда.

Отметим, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.