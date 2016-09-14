Зинедин Зидан: "Реал" - фаворит Лиги чемпионов, но это ничего не значит"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" отметил, что мадридцев ждет непростой соперник. "Реал", напомним", является действующим победителем турнира. С лиссабонцами он встретится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени.

- Выиграть Лигу чемпионов хотят очень многие клубы, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. - Мы действительно одни из фаворитов, но это еще ничего не значит. Чтобы преуспеть в этом турнире, нужно с самого начала много работать и демонстрировать качественный футбол. Мы полностью готовы и ждем сложного поединка. "Спортинг" - приличная команда, которая умеет играть в футбол. Они не будут только отсиживаться в обороне.