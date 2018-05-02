Зинедин Зидан: "Раз уж "Реал" оказался в третий раз подряд в финале, то надо снова побеждать"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Баварией" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что его команде пока рано праздновать. Также он рассчитывает, что мадридцы в третий раз кряду смогут выиграть финальный поединок.

- Безумный матч, который наверняка понравился зрителям, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - Нужно отдать должное "Баварии", которая сыграла очень здорово. Мы плохо начали, пропустили быстрый гол. Второй тайм уже провели получше.

В футболе порой приходится терпеть, особенно когда дело касается Лиги чемпионов. Без этого никогда не доберешься до финала! Но тем приятнее полученная награда. Хотя я должен признать, что такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце.

У нашего клуба богатейшая история. Сейчас мы пишем новые страницы, как было и в прошлые годы. "Реал" никогда не сдается. Сегодня у нас было множество трудностей в матче против очень сильного оппонента. Однако мы верили в себя, бились до конца и достигли своей цели.

Мы еще ничего не выиграли. Мы вышли в финал, но пока это все. Безусловно, три подряд участия в финале - это ненормально. Но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать. Сделаем все возможное для защиты титула.