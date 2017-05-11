Зинедин Зидан: "Рад, что сыграем в финале с "Ювентусом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного полуфинала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2) отметил, что будет рад сыграть с "Ювентусом" в финале турнира (решающй матч пройдет в Кардиффе 3 июня). По словам француза, туринский клуб все еще занимает частичку его сердца.

- В моей команде собраны хорошие футболисты. "Реал" пробился в финал только благодаря им, - приводит Football Italia слова Зидана. - Очень рад, что в финале сыграем с "Ювентусом". Я возмужал именно там. Это великий клуб. И следующий матч будет особенным для меня. "Ювентус" занимает частичку моего сердца. Нас ждет потрясающий финал.

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"