12:13 | Футбол — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Покеттино делает исключительную работу, результаты "Тоттенхэма" говорят сами за себя"


Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил работу наставника английского клуба Маурисио Покеттино. Он также добавил, что его футболисты готовы к игре.

Я очень хорошо отношусь к Покеттино, он проделывает исключительную работу. Результаты команды говорят сами за себя, – приводит Marca слова Зидана. – Сыграть против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" – это здорово. Хороший сценарий для отличного матча с сильным соперником. Мои футболисты готовы играть.

Не знаю, сколько придет зрителей, но я играл на "старом" "Уэмбли". Это было прекрасно.

Напомним, после трех матчей "Реал" идет на втором месте в турнирной таблице группы Н, уступая "Тоттенхэму" по дополнительным показателям. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:1.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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