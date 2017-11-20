Зинедин Зидан: "От "Реала" всегда ждут большего"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан надеется, что результативная игра в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АПОЭЛ позволит его команде раскрыться. В последней встрече чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Атлетико" (0:0).

– У нас с атмосферой все в порядке, – цитирует AFP Зидана. – Мы хотим сохранить ту же решимость, что была в матче с "Атлетико". Мы – "Реал", понимаем, что от нас всегда ждут большего. Это требует серьезных усилий. Я бы не сказал, что мы плохо играем, нам нужно вернуть уверенность в себе перед чужими воротами. Необходимо забить гол, два, а потом все раскроется. У нас есть такая возможность.