Зинедин Зидан: "Нет слов, чтобы по достоинству описать блеск Криштиану Роналду"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в интервью пресс-службе УЕФА подчеркнул, что нападающий Криштиану Роналду в фантастической форме подходит к финальному матчу Лиги чемпионов с "Ювентусом". Специалист не смог найти слов, которые бы по достоинству описали игру португальского форварда.

- Что скажете о нынешней роли Криштиану Роналду в команде, количестве проводимых матчей и последних достижениях? - вопрос Зидану.

- Решение о количестве встреч мы обсуждали и принимали с ним вместе. Подошли к этому вопросу с умом, так как даже ему иногда надо отдохнуть. Дело не в том, что его подводит физическая готовность, а в том, что он хочет в наилучшей форме подойти к решающей стадии сезона, когда все стоит на кону.

В этом году он провел очень много матчей, но были и пару случаев, когда мы оставляли его в запасе, чтобы он передохнул. К завершающей части сезона он подходит в фантастической форме. Речь даже не только об этом годе, а обо всех сезонах в его карьере, в каждом из которых он проводил по 60 - 70 матчей. Так что настал момент, когда необходимо брать время на отдых.

- Как оцените тот факт, что он преодолел отметку в сотню голов в Лиге чемпионов?

- Нет слов, чтобы по достоинству описать блеск Криштиану Роналду. О себе он говорит голами всякий раз, когда выходит на поле. Сейчас на его счету более 400 мячей за "Реал" во всех турнирах. В эту статистику трудно поверить, но в его случае возможно все.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.