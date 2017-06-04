Зинедин Зидан: "Нелегко забить четыре гола такой команде, как "Ювентус"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1) отметил, что мадридский клуб во втором тайме показал отличную игру. По его словам, в первой половине силы были равны.

- Я счастлив! Яркий получился год. О большем и мечтать нельзя. Мы выиграли чемпионат в последнем туре, два раза подряд сыграли в финале Лиги чемпионов, хотя это невероятно трудно, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. - У нас был достойный соперник. Первый тайм получился трудным, но во втором мы были явно сильнее. Мы оказывали больше давления и физически превосходили соперника.

Первый тайм был более равным. "Ювентус" начал мощно, много владел мячом. Во второй половине преимущество было на нашей стороне. В перерыве я сказал игрокам, чтобы они продолжали в том же духе, энергичнее прессинговали и пасовали. Во втором тайме мы показали зрелищный футбол. Игра в пас и движение были фантастическими. Нелегко забить четыре гола такой команде, как "Ювентус".

Я часть этой команды. Залог нашего успеха в том, что в этом сезоне каждый чувствовал себя важным звеном, каждый внес вклад. Мои игроки прекрасно чувствуют друг друга. Когда есть это и талант, у тебя большие шансы на успех. Мы пахали весь сезон, и каждый приносил пользу. Это ключевой фактор нашего триумфа.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"