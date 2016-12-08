Зинедин Зидан: "Не хочу, чтобы "Реалу" при жеребьевке достался "Ювентус"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что не хотел бы встретиться с "Ювентусом" в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридский клуб занял второе место в своей группе, а туринский - первое в своей. Поэтому команды могут встретиться уже в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 12 декабря.

- Я не хотел бы встретиться с "Ювентусом", - приводит Football Italia слова Зидана. - Но мы не можем ничего с этим поделать и просто дождемся результатов жеребьевки. Не хочу с ними играть, потому что это команда моего сердца. Кроме того, "Ювентус" очень силен сейчас.