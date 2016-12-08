10:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Не хочу, чтобы "Реалу" при жеребьевке достался "Ювентус"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что не хотел бы встретиться с "Ювентусом" в плей-офф Лиги чемпионов. Мадридский клуб занял второе место в своей группе, а туринский - первое в своей. Поэтому команды могут встретиться уже в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 12 декабря.

- Я не хотел бы встретиться с "Ювентусом", - приводит Football Italia слова Зидана. - Но мы не можем ничего с этим поделать и просто дождемся результатов жеребьевки. Не хочу с ними играть, потому что это команда моего сердца. Кроме того, "Ювентус" очень силен сейчас.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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everest35

зизу не парься. Перец уже все порешал , вам попадется лестер или Монако и до финала у вас не будет сильных соперников как обычно это происходит с корумпированным реалом

11:02

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