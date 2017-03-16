Зинедин Зидан: "Не думаю, что кто-то хочет попасть на "Лестер"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что не хочет попасть в четвертьфинале Лиги чемпионов на "Лестер". Помимо чемпионов Англии и действующих победителей турнира, в 1/4 финала пробились "Боруссия", "Барселона", "Бавария", "Монако", "Атлетико" и "Ювентус". Жеребьевка четвертьфинала состоится в пятницу.

- Не думаю, что есть хоть один тренер, который хотел бы попасть на "Лестер", - цитирует Daily Mirror Зидана. - Они продолжают добиваться того, чего, по их словам, не могут добиться. Многие думали, что они не удержатся на первом месте в чемпионате Англии - они удержались. Многие думали, они не смогут взять реванш у "Севильи" - они смогли. С кем бы "Лестер" ни встретился, он не будет фаворитом. На них не будет оказываться давление, и произойти может все, что угодно. Против таких команд всегда сложно играть.

В четвертьфинале начинаются особенно сложные игры. На этой стадии все начинают верить и мечтать, что они могут выиграть турнир.