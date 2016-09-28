Зинедин Зидан: "Нам стыдно, что в трех последних матчах мы не одержали ни одной победы"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (2:2) отметил усердную работу своих подопечных. Француз подчеркнул, что в Дортмунде любой команде приходится тяжело.

– Это был прекрасный матч в исполнении моих футболистов, – цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. – Думаю, мы заслужили большего, чем ничья, но плохим результатом я это назвать не могу. Я горжусь своими подопечными, потому что в Дортмунде приходится тяжело любому коллективу, но мы смотрелись очень хорошо. В первом тайме у нас возникли определенные проблемы из-за давления хозяев поля, но потом мы выправили ситуацию.

Тем не менее, нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды делили очки с соперниками. Обидно пропускать гол за три минуты до финального свистка, но нельзя не отметить усердную работу футболистов.