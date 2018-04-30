Зинедин Зидан: "Нам не стоит менять подход в следующем матче полуфинала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что команде нужно провести ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии" в том же духе, что и первый, который завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев. Специалист отметил, что "Реал" может сделать все, что угодно.

– Это полуфинал – мы знаем, насколько он важен, и знаем, что нам нужно сделать, – цитирует сайт УЕФА Зидана. – Нам не стоит менять свой подход. В ответной игре нужно показать, что мы хотим и заслуживаем пройти дальше. Я могу сказать одно: что бы ни происходило, мы команда и можем сделать все, что угодно. Нужно думать о победе, а потом выйти на поле и сделать это. Необходимо выйти на поле и быстро забить – на этом мы и сосредоточимся.

Ответный матч "Реал" – "Бавария" состоится 1 мая, начало – в 21.45 по московскому времени.