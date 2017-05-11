Зинедин Зидан: "Надеюсь, Бэйл восстановится к финалу с "Ювентусом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2) отметил, что надеется на участие в финале турнира нападающего Гарета Бэйла. Форвард получил мышечное повреждение 23 апреля в матче с "Барселоной". "Реал" в финале сыграет против "Ювентуса" 3 июня.

- Бэйл сейчас восстанавливается, - приводит пресс-служба УЕФА слова Зидана. - Надеюсь, он вылечится к финалу. Будет здорово, если он поможет команде хотя бы в одном из трех оставшихся матчей в чемпионате. Хотим, чтобы он как можно скорее вернулся на поле.