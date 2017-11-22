Зинедин Зидан: "Мы знали, что голы Роналду и Бензема придут"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над АПОЭЛ (6:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что остался доволен выступление своей команды. Также специалист заявил, что в клубе никто не сомневался, что Криштиану Роналду и Карим Бензема в скором времени прервут голевую засуху.

– Доволен победой, – цитирует Marca Зидана. – Мы забили шесть и оставили ворота в неприкосновенности. Команда показала умный футбол. Я раз за Роналду и Бензема. Мы знали, что голы придут. Нужно просто продолжать работать. Это два отличных игрока и теперь им нужно сосредоточиться на следующей встрече.