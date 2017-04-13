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Зинедин Зидан: "Мы увидели великого Криштиану Роналду"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1) выразил восхищение игрой лидера команды Криштиану Роналду. Португальский форвард забил оба гола мадридцев.

– Мы увидели великого Криштиану Роналду, – приводит Tmw слова Зидана. – Он всегда проявляет себя в важных матчах. Поначалу нам было непросто, но мы сохраняли спокойствие и прибавили во втором тайме. Когда "Бавария" осталась в меньшинстве, стало значительно легче. Анчелотти – это маэстро, и сегодняшний матч ничего не меняет.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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