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Зинедин Зидан: "Мы – "Реал" и знаем, что способны переломить ход матча за минуту"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил подопечных за старание в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (2:1). Также специалист отметил, что замены помогли его команде переломить игру.

– Мы рады, ведь команда не сдалась и боролась до конца, – цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. – Порой вы встречаетесь с соперником, который играет действительно хорошо, но наши футболисты в итоге были вознаграждены за свои усилия. Замены – дело тренера, и здорово, что они сработали. Они делаются, чтобы изменить игру, и сегодня это удалось. Мы – "Реал" и знаем, что способны переломить ход матча за минуту.

 

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