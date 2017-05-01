Зинедин Зидан: "Мы не являемся фаворитами. Шансы - 50 на 50"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что шансы соперников равны. По словам наставника, он не думает об ответной встрече, так как уже завтра надо добиться максимально возможного результата.

- Понимаем, насколько важен первый матч. Только об этом и думаем, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. - Намерены биться сразу со стартового свистка. Просим болельщиков поддержать нас точно так же, как это было в выходные. Трибуны нам очень помогают. Мы нуждаемся в болельщиках. Настала пора полуфинала, и мы знаем, что от нас требуется.

Все, что случилось в прошлом, осталось в прошлом. Нельзя оглядываться назад. У нас был позитивный опыт, но теперь все по-другому. Мы не являемся фаворитами. Шансы - 50 на 50, как это всегда и бывает на стадии плей-офф. Мы планируем сделать все возможное, чтобы выиграть завтрашний матч. Мы не думаем об ответном поединке. Все наши мысли направлены на завтрашнюю встречу, а уж потом решим, что делать дальше.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.