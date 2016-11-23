Зинедин Зидан: "Матч с "Боруссией" будет сродни финалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спортингом" (2:1) отдал должное сопернику. Французский специалист также сравнил предстоящую игру с дортмундской "Боруссией" с финалом. Команды, гарантировавшие себе выход в плей-офф, разыграют первое место в группе.

– У "Реала" были проблемы по ходу матча, но это нормально, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. – "Спортинг" действовал так же интенсивно, как и в первой игре. Для Лиги чемпионов это нормально. Забив гол, португальцы не расслабились. Тем не менее, нам удалось вырвать победу. Она для нас очень важна. Предстоящий матч с дортмундской "Боруссией" будет сродни финалу.