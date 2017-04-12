Зинедин Зидан: "Матч против "Баварии" невероятно важен для Бэйла"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что верит в нападающих своей команды Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду. Также он отметил важность предстоящего поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

- Бэйл, Бензема и Роналду - очень опытные игроки, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - Чем лучше футболист, тем чаще он подвергается критике. Но каждый из этой троицы обладает крепким характером, и критика их не смущает, а скорее даже наоборот. Есть такие матчи, в которых они мечтают проявить себя даже больше обычного. В Испании люди хорошо разбираются в футболе и понимают, какие игроки выступают за наш клуб. Признают их высочайшее мастерство, как делают и те, кто живет за пределами Испании. Полагаю, Бэйл близок к оптимальной форме. Он очень долго лечился, но сейчас становится сильнее с каждым днем. Надеюсь, завтра он покажет свою лучшую игру. Матч против "Баварии" невероятно важен для Гарета.