Зинедин Зидан: "Матч был непростым, и Навас очень помог "Реалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Баварией" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил игру вратаря Кейлора Наваса. Ничейны результат позволил мадридцам выйти в финал турнира.
- Кейлор справился со всеми трудностями, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - Матч действительно был непростым, и Навас очень нам помог. Отмечу его игру на выходах. И, конечно, пару раз Навас спас нас от верного гола.
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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021709/index.html
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Зинедин Зидан: "Матч был непростым, и Навас по Кличке ЧАКРА очень помог "Реалу"...
03:40