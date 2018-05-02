Зинедин Зидан: "Матч был непростым, и Навас очень помог "Реалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Баварией" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил игру вратаря Кейлора Наваса​. Ничейны результат позволил мадридцам выйти в финал турнира.

- Кейлор справился со всеми трудностями, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - Матч действительно был непростым, и Навас очень нам помог. Отмечу его игру на выходах. И, конечно, пару раз Навас спас нас от верного гола.