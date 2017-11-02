Зинедин Зидан: "Любая команда может выиграть Лигу чемпионов. "Тоттенхэм" - одна из них"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после поражения от "Тоттенхэма" (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что соперник заслуженно набрал три очка. Специалист считает, что его подопечные плохо сыграли и недоволен физическим состоянием игроков.

– Вы спрашиваете меня, беспокоюсь ли я? Я не волнуюсь, – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана. – Никогда не стану этого делать, что бы ни случилось. Мы играли против команды с лучшей обороной. Сегодня они были лучше, мы должны принять это. "Реал" плохо играл. У нас были шансы, что в последнее время с нами что-то происходит.

Мы определенно не в лучшем физическом состоянии. Но сейчас это наш уровень. Возможно, это связано не из-за последних неудач, но выглядели мы плохо. Бывают моменты, когда вы забиваете много голов, реализуя все своим моменты. Но мы не смогли этого сделать. У соперника были шансы, и они забили три мяча.

"Тоттенхэм" был лучше нас по всем показателям. Но я не буду волноваться. Мы не забиваем, проиграли две встречи кряду – но мы опытная команда, чемпионы, мы исправим ситуацию. Конечно, игроки в раздевалке недовольны. Это тяжелое поражение, но заслуженное. "Тоттенхэм" заслужил три очка. Мы должны преодолеть эту ситуацию.

Любая команда может выиграть Лигу чемпионов. "Тоттенхэм" – одна из них.