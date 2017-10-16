Зинедин Зидан: "Кейн хорош во всех аспектах"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в преддверии встречи со "шпорами" в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов. Британец на данный момент лучший бомбардир Лиги чемпионов в нынешнем сезоне с пятью голами.

– Это фундаментальный игрок для "Тоттенхэма", – цитирует AFP Зидана. – Он хорош во всех аспектах. И он всегда нацелен на ворота. Он забивает каждый раз, когда получает хоть несколько моментов. Кейн постоянно использует пространство. Это очень зрелый игрок. Увидим ли мы Кейна в "Реале"? Я не знаю, что случится в будущем.