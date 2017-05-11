Зинедин Зидан: "Иско сыграл важную роль в матче с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника Иско в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2).

По словам специалиста, действия хавбека, который стал автором единственного гола "Королевского клуба" в этой встрече, заставили соперника понервничать.

- Иско сильно помог "Реалу" в матче с "Атлетико", - приводит Marca слова Зидана. - Он сыграл важную роль, что заставило соперника нервничать.

Иско в стартовом составе финала Лиги чемпионов? Посмотрим, что будет дальше. "Реалу" предстоит провести три матча в чемпионате Испании. Сейчас мы должны быть сосредоточены на этом.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Ювентусом". Игра пройдет в 3 июня в Кардиффе.