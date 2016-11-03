Зинедин Зидан: "Игра с "Легией" получилась сложной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (3:3) подчеркнул, что команда провела не лучшую встречу. Тем не менее, специалист отметил: поводов для серьезного беспокойства нет.

– Игра получилась сложной, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – Обычно, забивая два гола на выезде, ты контролируешь ход встречи. Первый мяч соперников позволил им вернуться в игру. Нам не хватало интенсивности, желания и движения. Иногда такие матчи случаются, мы должны сохранять спокойствие. Главное – мы не проиграли. Теперь мы сосредоточены на следующей встрече.