07:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Игра с "Легией" получилась сложной"

0
0
0

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (3:3) подчеркнул, что команда провела не лучшую встречу. Тем не менее, специалист отметил: поводов для серьезного беспокойства нет.

– Игра получилась сложной, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – Обычно, забивая два гола на выезде, ты контролируешь ход встречи. Первый мяч соперников позволил им вернуться в игру. Нам не хватало интенсивности, желания и движения. Иногда такие матчи случаются, мы должны сохранять спокойствие. Главное – мы не проиграли. Теперь мы сосредоточены на следующей встрече.

 
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ