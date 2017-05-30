Зинедин Зидан: "Игра против "Ювентуса" станет для меня особенной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что у него отличные воспоминания от игры в "Ювентусе". 44-летний француз выступал за туринцев с 1996 по 2001 год.

– Финал Лиги чемпионов оказывает огромное давление на тренера, – приводит Football Italia слова Зидана. – Сам факт игры в финале – это прекрасный момент.

Буду ли я тренировать "Ювентус"? Сейчас я в "Реале" и думаю только об этом. Да, я играл за туринцев на протяжении пяти лет, у меня остались отличные воспоминания. Этот финал станет для меня особенным. Нас ожидает хорошая игра.

Нельзя сказать, что "Юве" защищается лучше нас, а мы атакуем лучше "Юве". Особой разницы между двумя командами нет, именно поэтому мы и сыграем в решающем матче за титул. Пауло Дибала – опасный игрок, но в составе туринцев есть много классных футболистов: Игуаин, Дани Алвес.

Я говорил, что не хочу встретиться с "Ювентусом" в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь у нас нет выбора. Проигрыш в финале – это огромное разочарование, но это часть футбола.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.