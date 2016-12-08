Зинедин Зидан: "Хотим продлить беспроигрышную серию "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в поединке группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2) повторил клубный рекорд (34) по количеству непроигранных матчей. Специалист поблагодарил своих футболистов за это достижение.

– Поздравляю с этим всех игроков, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. – Благодаря им удалось достигнуть этого результата. Благодарю и болельщиков, которые активно поддерживают нас. Мы хотим продлить эту серию. Мы многое делаем хорошо, но есть еще куда стремиться.

Мы всегда нацелены на победу, но не всегда мы можем выиграть, – продолжил Зидан. – Соперники осложняют вам жизнь, и вы не можете победить. Это футбол.