15:38 | Футбол — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Роналду и Салаха"


Главный тренер "Реала"  Зинедин Зидан считает, что финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Криштиану Роналду и форварда "Ливерпуля"  Мохамеда Салаха. СМИ называют их в числе главных претендентов на "Золотой мяч".

– Я не знаю, претендует ли Салах на "Золотой мяч", но факт в том, что он проводит отличный сезон, – цитирует A Bola Зидана. – Мне не нравится говорить о финале как о поединке между Салахом и Роналду. Это матч между "Ливерпулем" и "Реалом". Самое главное – хорошо подготовиться. Мы детально изучим игру "Ливерпуля".

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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