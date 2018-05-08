Зинедин Зидан: "Финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Роналду и Салаха"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Криштиану Роналду и форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. СМИ называют их в числе главных претендентов на "Золотой мяч".

– Я не знаю, претендует ли Салах на "Золотой мяч", но факт в том, что он проводит отличный сезон, – цитирует A Bola Зидана. – Мне не нравится говорить о финале как о поединке между Салахом и Роналду. Это матч между "Ливерпулем" и "Реалом". Самое главное – хорошо подготовиться. Мы детально изучим игру "Ливерпуля".