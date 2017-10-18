Зинедин Зидан: "Если в Лондоне "Реал" сыграет как в Дортмунде, буду доволен"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:1) отметил, что его подопечные могут играть лучше. По мнению наставника, нужно гостевой матч с лондонцами сыграть как выездную встречу с дортмундской "Боруссией".

- Итоговый результат нельзя назвать неудачей, - приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. - Но в другие дни мы играем лучше. У нас есть некоторые трудности в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов мы лидируем. Можем ли играть лучше? Конечно. Если в Лондоне мы сыграем как в Дортмунде, буду доволен.