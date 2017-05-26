Зинедин Зидан: "Буффон - великий вратарь и лидер"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" в интервью пресс-службе УЕФА высоко оценил влияние вратаря Джанлуиджи Буффона на команду. По словам специалиста, голкипер является прирожденным лидером.

- В финале Лиги чемпионов "Реал" и "Ювентус" встречались в 1998 году, когда вы сами играли за итальянцев. Каким вам запомнился тот вечер? - вопрос Зидану.

- Подобные моменты переживаются сложно и с грустью, но это неотъемлемая часть любой футбольной карьеры, и надо просто принимать их такими как есть. Я рад тому, что позднее выиграл турнир с "Реалом". Любая карьера дарит и хорошие, и плохие воспоминания.

- Каково влияние Джанлуиджи Буффона на "Ювентус" как лидера?

- Все дело в его достижениях. Он прирожденный лидер. Всю свою карьеру он был выдающимся футболистом. Он лидер на поле и великолепный капитан. Если взглянуть на то, как он характеризует людей, с которыми пересекался, как он о них отзывался, то видно, что он всегда защищал интересы партнеров. Все это свидетельствует о его исключительных личных качествах, помимо того что он великий вратарь и лидер.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.