Зинедин Зидан: "Бензема доказал, что является великим футболистом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с "Баварией" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил игру нападающего Карима Бензема. Французский форвард забил оба мяча мадридцев.

- Я рад за Карима, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - Он всегда хочет забивать и сегодня смог сделать это дважды. Он вывел нас в финал, но дело не только в забитых мячах. Карим всегда трудится на благо команды. Все очень рады за него. Карим сегодня доказал, что является великим футболистом. Он никогда не сдается, и я за него очень рад. Я защищал его, как защищаю всех своих ребят. Каждый из них приносит всем нам радость и удовлетворение.