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Зинедин Зидан: "Бавария" найдет способ заменить Левандовски"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что в команде ожидают появления на поле нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски. Поляк практически не принимал участия в подготовке "Баварии" к предстоящей встрече.

– Нет никаких сомнений, что если Левандовски выйдет на поле – он будет играть на все 100 процентов, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Мы готовы к тому, что он появится на поле. Но у "Баварии" очень сильный состав, они найдут способ заменить своего ведущего форварда.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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