Зинедин Зидан: "Атака "Наполи"? Она меня не беспокоит"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что болельщики хозяев поля могут повести свою команду вперед. Специалист подчеркнул, что исход противостояния зависит от его подопечных.

– В Лиге чемпионов всегда сложные матчи, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Мы понимаем, что нас ждет тяжелый матч. Итальянские болельщики могут повести свою команду вперед, что является преимуществом "Наполи". Атмосфера для нас будет тяжелой, но все решится в борьбе 11 футболистов против 11. Болельщики "Наполи" станут для нас дополнительной мотивацией.

Атака "Наполи"? Она меня не беспокоит. "Наполи" – хорошая команда, но мы привыкли играть против добротных коллективов. У соперника много хороших футболистов, но у нас прекрасная команда, и мы можем завершить это противостояние в свою пользу.

Отметим, что встреча в Италии состоится 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.