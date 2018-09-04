Зинченко - в заявке "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в заявку "горожан" на Лигу чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Ранее сообщалось, что руководство манчестерского клуба планировало расстаться с 21-летним украинцем в летнее трансферное окно и продать его в "Бетис" или "Вулверхэмптон".

Однако хавбек остался в "Манчестер Сити" и вошел в список из 22 футболистов, которые примут участие в Лиге чемпионов.

"Манчестер Сити" сыграет в группе F, где встретится с "Лионом", "Шахтером" и "Хоффенхаймом".

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