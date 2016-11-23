Зинченко - в стартовом составе ПСВ на матч с "Атлетико"

Стали известны составы "Атлетико" и ПСВ на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бывший хавбек "Уфы" украинец Александр Зинченко начнет встречу в стартовом составе эйндховенцев. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Атлетико": Облак - Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис - Коке, Тиагу, Габи, Карраско - Гамейро, Гризманн.

Запасные - Мойя, Ньигес, Торрес, Корреа, Савич, Хуанфран, Гайтан.

ПСВ: Зут - Ариас, Исимат-Мирин, Морено, Виллемс - Зинченко, Преппер, Швааб, Рамселар - Перейро, Бергвейн.

Запасные - Пасвер, Л. Де Йонг, С. Де Йонг, Нарсингх, Йозефзон, Де Вейс, Лундквист.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени. Напомним, что ранее в этой группе "Ростов" обыграл "Баварию" со счетом 3:2.

Трансляция матча "Атлетико" - ПСВ