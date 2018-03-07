Зинченко - в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч с "Базелем"

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Базеля" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых минут в составе английской команды сыграет бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко.

"Манчестер Сити": Браво – Данилу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Гюндоган, Яя Туре, Бернарду – Фоден, Сане; Жезус.

"Базель": Вацлик – Ланг, Сухи, Фрай, Лакруа, Риверос – Дзуффи, Сере Дье, Буа, Эль-Юнусси – Оберлен.

Напомним, первый матч между этими клубами завершился победой "горожан" со счетом 4:0.

Ответная игра состоится сегодня, 7 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.