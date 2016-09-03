Зинченко попал в заявку ПСВ на Лигу чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, внесен голландским клубом в заявку на Лигу чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Украинец заявлен на турнир под 25-м номером.

Напомним, что ПСВ в Лиге чемпионов сыграет в группе D, где соперниками голландцев стали "Бавария", "Атлетико" и "Ростов".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" за 2 миллиона евро. В сезоне-2015/16 19-летний хавбек на клубном уровне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.