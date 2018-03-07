Зинченко и Яя Туре - в "старте" "Ман Сити" на матч с "Базелем", Агуэро - в запасе

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Базеля" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер англичан Хосеп Гвардьола выпустил ряд игроков ближайшего резерва. Матч с первых минут начнут бывший хавбек "Уфы" Александр Зинченко, а также Яя Туре. Лидер атак команды Серхио Агуэро остался в запасе. У "Базеля" в "старте" выйдет капитан, экс-защитник "Спартака" Марек Сухи.

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Туре, Фоден, Бернарду, Сане, Хесус.

Запасные - Эдерсон, Уокер, Агуэро, Де Брейне, Адарабиойо, Отаменди, Диас.

"Базель": Вацлик, Лакруа, Сухи, Ланг, Фрай, Зуффи, Оберлен, Дье, Эль-Юнусси, Риверос, Буа.

Матч "Манчестер Сити" - "Базель" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Первая игра завершилась победой "Ман Сити" 4:0.