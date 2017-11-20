Зидан заступился за Бензема

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ подчеркнул, что нападающий Карим Бензема – в рядах первых футболистов, которые хотят выкладываться на все 100 процентов. Французский форвард подвергается серьезной критике в течение сезона в связи с нерезультативной игрой, но постоянным местом в стартовом составе команды. В 13 матча четырех турниров Бензема забил два гола.

– Бензема – в рядах первых футболистов, которые хотят улучшаться и знают, что могут это сделать, – цитирует Marca Зидана. – И я здесь, чтобы помочь и ему, и другим своим подопечным. Отсутствие голов – вопрос времени. Один-два забитых мяча – и все будет нормально. Мы надеемся, что игра против АПОЭЛ – то событие, по ходу которого все изменится.

Матч АПОЭЛ – "Реал" состоится 21 ноября. Начало игры – 22.45 по московскому времени.