Зидан тепло поприветствовал бывших партнеров по "Реалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан тепло пообщался с бывшими партнерами по мадридскому клубу в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Аккредитации на матч получили Мичел Сальгадо, Рауль, Фигу, Кристиан Карамбе и ряд других ветеранов мадридцев. В числе поприветствовавших Зидана оказался и Кларенс Зеедорф, покинувший "Реал" до перехода француза.

Как Зизу встретил бывших товарищей по команде в Кардиффе.

Легенды... 📖#финалЛЧpic.twitter.com/fAVDRiduc4 – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 июня 2017 г.

Финал Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.