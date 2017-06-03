17:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зидан тепло поприветствовал бывших партнеров по "Реалу"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан тепло пообщался с бывшими партнерами по мадридскому клубу в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Аккредитации на матч получили Мичел Сальгадо, Рауль, Фигу, Кристиан Карамбе и ряд других ветеранов мадридцев. В числе поприветствовавших Зидана оказался и Кларенс Зеедорф, покинувший "Реал" до перехода француза.

Финал Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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