Зидан подчеркнул, что останется на посту главного тренера "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1) сообщил, что продолжит работать с командой и в следующем сезоне. Французский специалист возглавил мадридцев в январе 2016 года. Под руководством Зидана "Королевский клуб" дважды выиграл Лигу чемпионов и в этом сезоне стал чемпионом Испании.

– Не буду утверждать, что буду работать в "Реале" всю жизнь, – приводит AFP слова Зидана. – Но у меня еще год по контракту, и я продолжу работать с командой в следующем сезоне.