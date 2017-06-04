05:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зидан подчеркнул, что останется на посту главного тренера "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1) сообщил, что продолжит работать с командой и в следующем сезоне. Французский специалист возглавил мадридцев в январе 2016 года. Под руководством Зидана "Королевский клуб" дважды выиграл Лигу чемпионов и в этом сезоне стал чемпионом Испании.

– Не буду утверждать, что буду работать в "Реале" всю жизнь, – приводит AFP слова Зидана. – Но у меня еще год по контракту, и я продолжу работать с командой в следующем сезоне.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

 
 
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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