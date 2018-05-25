Зидан ответил, чем он лучше Клоппа

Главный тренер "Реала" сравнил с себя с Юргеном Клоппом, который возглавляет "Ливерпуль".



- Трудолюбие и талант – вот что нам помогает. Дойти до финала это непросто. В то же время мы счастливы, что дошли. Шансы оценю как 50 на 50. Не думаю, что мы фавориты. В финалах нет фаворитов.



- Вы с Клоппом оба бойцы. Чем вы отличаетесь?



- Как игроки? Ну, я чуть лучше играл в футбол! Хотя и он был неплох. Шучу. Уважаю очень Клоппа как тренера. Он сделал очень много классных вещей для футбола. А чем мы похожи, я не скажу. Думаю, мы все-таки разные.



- Криштиану готов к финалу? Вы говорили, что он сыграет на 150 процентов.



- Даже если на 140, будет отлично. Он живет этим матчем, думает о нем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)



Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".