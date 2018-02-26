Зидан надеется, что Неймар сможет восстановиться к матчу с "Реалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что он хотел бы видеть нападающего "ПСЖ" Неймара на поле во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "королевского клуба".
- Я хочу, чтобы Неймар успел восстановиться, - цитирует Diario Sport Зидана. - Не хочу, чтобы кто-то травмировался. Надеюсь, он сможет восстановиться к ответной игре.
Напомним, что 25 февраля Неймар не смог завершить матч 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) и покинул поле на носилках. Сегодня 26-летний бразилец опубликовал фотографию с медобследования – его нога заключена в гипс.
Нога Неймара после травмы. Фото //
Неймар получил серьезную травму на ровном месте. Видео