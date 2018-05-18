Зидан готов говорить о Неймаре в "Реале" только после финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался комментировать информацию о возможном трансфере нападающего Неймара. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард "ПСЖ", ранее игравший за "Барселону", может перейти летом в "Реал". Зидан дал понять, что не собирается обсуждать трансферы до окончания сезона. Мадридцы 26 мая сыграют в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

- Я не собираюсь говорить об игроке, который нам не принадлежит, - цитирует goal.com Зидана. - Впереди еще десять дней и два матча. После этого мы поговорим обо всем, что вас интересует.