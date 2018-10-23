22:00 | Футбол — Лига чемпионов

Жуткое фото травмы одного из пострадавших в римском метро

Нога одного из пострадавших в римском метро. Фото Телеграм OF news
Нога одного из пострадавших в римском метро. Фото Телеграм OF news
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В Риме станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор с болельщиками, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА. Как пишет газета Repubblica, в результате этого инцидента пострадали 20 человек, большая часть из которых - российские фанаты. 

Сообщается, что одному из болельщиков пришлось ампутировать часть ступни. 

Издание также пишет, что к поломке эскалатора могли привести действия болельщиков армейцев: они прыгали и скандировали речевки.

Рома - ЦСКА

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