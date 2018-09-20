Журналист: "Роналду может сыграть с "МЮ"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был удален с поля в матче Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что португальца, возможно, дисквалифицируют только на следующий матч с "Янг Бойз", и игры против "Манчестер Юнайтед" он не пропустит.

- У Роналду есть шанс сыграть в Манчестере и получить только один матч дисквалификации, а не два, - написал журналист в Твиттере. - Все зависит от рапорта судьи Феликса Бриха. - Судья, который в перерыве наверняка увидел, что это не было удаление, может не написать в рапорте, что это было неспортивное поведение, и ограничиться общими словами.

Напомним, Брих не видел эпизод и при принятии решения доверился своему ассистенту.

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