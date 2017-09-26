Журналист из Ливерпуля назвал пресс-конференцию Клоппа в Москве странной

Журналист издания Liverpool Echo Джеймс Пирс остался недоволен организацией пресс-конференции главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа перед игрой 2-го тура Лиги чемпионов против "Спартака". Автор отметил проблемы с микрофоном, причудливые вопросы и неважную работу переводчицы.

Пирс назвал 11-минутную пресс-конференцию сюрреалистичной. Вопрос про атаку пять в одного от "Анжи" в матче со "Спартаком" сбил с толку Клоппа. После этого его перестало быть слышно. Немец попытался исправить ситуацию, но проблемы со звуком не исчезли. После Юргену пришлось объяснять переводчику, что его спросили о Промесе и записать имя голландца для нее. Завершил же представление вопрос от британского журналиста: "Вы влюблены в какого-то из ваших игроков"? Клопп не скрывал удивления. Переводчица пыталась разобраться в ситуации, но тренер парировал : "Это пустая трата времени".

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.