Жуниор Мораес: "В Лиге чемпионов потеря концентрации - это большая ошибка"

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес после ничьей с "Лионом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что во второй половине донецкая команда потеряла концентрацию. По ходу встречи "Шахтер" вел в счете в два мяча.

- Команда отлично начала матч, - цитирует пресс-служба УЕФА Мораеса. - Мы играли очень собранно, показывали хороший футбол. К сожалению, во втором тайме потеряли концентрацию. В Лиге чемпионов это большая ошибка, и "Лион" наказал нас двумя голами. Мы позволили "Лиону" создавать моменты и забить. Надо учиться на своих ошибках. У "Лиона" замечательные игроки, поэтому вести 2:0 в матче с такой командой было здорово. Во втором тайме пришлось сложнее, и, если честно, я сейчас немного расстроен.