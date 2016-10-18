Жунинью: "Ювентус" готов выиграть финал Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жунинью уверен, что "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов. Также он отметил, что сила туринского коллектива в сбалансированности.

- Конечно, "Ювентус" готов дойти до финала Лиги чемпионов, а также выиграть его, - цитирует Gazzetta Dello Sport Жунинью. - У них есть секрет: костяк из итальянских игроков, которые уже вошли в историю. Буффон, Кьеллини, Бонуччи и Барцальи имеют дух воинов как в трудные времена, так и когда они играют хорошо. Есть лучшие команды на техническом уровне, но "Юве" имеет отличный баланс. Туринцы пример стабильности, и по этой причине они одни из фаворитов Лиги чемпионов.